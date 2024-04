Isola dei Famosi, Maité critica i naufraghi di Playa Coco: «Già mi stanno sul ca**o»

di Cristina Siciliano

Tra poche ore, durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, il gruppo dei concorrenti famosi incontrerà per la prima volta quello dei non famosi. Sarà sicuramente un momento delicato e imprevedibile. Il motivo? I naufraghi già non se le mandano a dire. Tra questi Maité che infastidita dalle critiche ricevute da parte dei naufraghi di Playa Coco si dice impaziente di conoscerli.

Le parole di Maité

Maité durante il daytime si è mostrata particolarmente infastidita dopo aver ascoltato i commenti dei naufraghi di Playa Coco. A poche ore dall'inizio della seconda puntata, la naufraga ha espresso la sua opinione in merito. «Finalmente tra pochissimo conosciamo i nostri amici (non famosi ndr.) ai quali stiamo già sul ca**o senza sapere chi sono e senza motivo - ha sottolineato Maité in confessionale -. Io non vedo l'ora di conoscerli. Partono già con il piede sbagliato. Parlano di noi senza conoscerci e per questo mi stanno già sul ca**o».

