Isola, pioggia di critiche per Artur Dainese: «Ha già fatto un'esperienza in Spagna, conosce i trucchi»

di Cristina Siciliano

All'Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, protagonista della discussione è Artur Dainese, modello ucraino che ha già partecipato all'Isola dei Famosi spagnola. Proprio per questo, durante la seconda puntata dell'Isola è stato molto criticato soprattutto da Samuel Peron.

«Io voglio fare un'esperienza di vita qui - Samuel Peron -. Lui viene da un'esperienza spagnola, ha fatto l'Isola in Spagna. Lui vuole solo portare l'acqua nel proprio mulino. Io sono sempre più propenso a contribuire al gruppo.

La polemica

Una buona parte dei naufraghi si sono lamentati con Artur, accusandolo in buona sostanza di essere egoista e di non convividere con loro alcuni "trucchetti" che solo chi ha già partecipato al reality può conoscere. «Loro mi vogliono buttare fuori, non funziona così. Io non ho rancora per nessuno però...». «Lui è un modello, non è generoso. I modelli sono presi da se stessi. Samuel invece fa uno sport di coppia. Lui è molto fragile ed ha bisogno di mantenere il suo vantaggio che è la conoscenza dell'Isola dei Famosi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 22:50

