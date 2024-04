Isola dei Famosi, due naufraghi si sfidano a duello: ecco chi sono. Sonia Bruganelli: «Il mio preferito è...»

di Cristina Siciliano

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria e affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, si apre subito alla prova della "salvation" che decide il destino dei quattro naufraghi nominati: Artur Dainese, Joe Bastianich, Luce Caponegro e Samuel Peron. «La cerimonia vedrà i due naufraghi meno votati cadere in acqua - ha spiegato Elenoire Casalegno -. Io sostanzialmente taglierò la corda dei due naufraghi meno votati che cadranno in acqua e poi si sfideranno a duello».



La busta

Vladimir Luxuria ha letto per la prima volta la busta in studio. Un pizzico di emozione e via. «Finalmente, non vedevo l'ora - ha sottolineato Vladimir -. La mia prima busta in tutta la mia vita». «Il primo naufrago che non è stato salvato dal pubblico è Artur. Il secondo che non è stato graziato dal pubblico è Luce». «Mi aspettavo questo risultato - ha commentato Sonia Bruganelli -. Joe Bastianich è uno dei naufraghi più popolari ed è uno dei miei preferiti. Mi dispiace invece per Luce». «Joe ha molti follower quindi me lo aspettavo.

«Questo è un anno particolare, le cose cambiano, non ci saranno seconde possibilità - ha spiegato Vladimir -. Il pubblico se decide che qualcuno non deve stare più sull'Isola, non ci sarà».

La prova

La sfida tra Luce e Artur è la prova "apnea". Il naufrago che ha resistito per più tempo è Artur. «Luce è risalita prima quindi il vincitore è Artur», ha comunicato Elenoire. Il naufrago è salvo. «Luce mi dispiace hai perso il duello ma resti in nomination e sei la prima nominata della serata - ha sottolineato Vladimir -. Luce non perdere mai quella luce interiore spirituale che ti appartiene».

