Isola dei Famosi, il gruppo dei vip e dei nip si incontrano, polemica tra Peppe e Matilde Brandi: «Ti arrabbi sempre»

La seconda puntata dell'Isola vede la conduzione di Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Dopo la prima puntata i naufraghi vip sono sbarcati su Playa Coco ma l’atteggiamento dei “non famosi” sembra aver infastidito i vip. Ma è arrivato il momento del face to face nella seconda puntata: il gruppo dei concorrenti famosi ha incontrato per la prima volta quello dei non famosi. E naturalmente non sono mancate le polemiche.

La discussione

Matilde Brandi non se la tiene ed ha subito chiesto a Peppe Di Napoli perché pensasse quelle cose su di lei. «Che problemi hai?», inclaza Matilde. «Ti arrabbi sempre, anche ora sei nervosa - ha risposto Peppe Di Napoli -.

«Se devono stare dentro al gruppo entrano in una società già formata - ha invece sottolineato Joe Bastianich-. Ci sono delle regole da rispettare. Possono essere quattro persone utili». «Io darei un consiglio ai vip: lasciate ogni ego da parte - ha consigliato Sonia Bruganelli ai naufraghi -. In questo momento si annulla tutto e siete tutti uguali».

