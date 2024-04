Francesco Benigno cacciato dall'Isola dei Famosi, l'attore: «Mi hanno minacciato, decisione dei poteri forti»

«A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso dall'Isola dei Famosi». Lo annuncia con una nota Canale 5. «Il televoto di questa settimana - spiega ancora la nota - è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso sms verranno rimborsati».

L'attore si è poi sfogato sui social: «Sono stato minacciato, una decisione presa dai poteri forti», ha detto.

