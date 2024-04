Francesco Benigno escluso dall'Isola dei Famosi: «Comportamenti non consoni e vietati dal regolamento». Cosa sta succedendo

di Ida Di Grazia

Annuncio a sorpresa nel daytime di oggi di Elenoire Casalegno: «Francesco Benigno è stato escluso dall'Isola dei Famosi. La squalifica, secondo il comunicato diffuso pochi minuti fa dalla produzione, è avvenuta «A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento».

Intanto il televoto è stato prima chiuso e poi nuovamente riaperto con gli altri quattro naufraghi rimasti in gioco.

Il ritiro di Francesco Benigno

«L’esperienza all’Isola dei Famosi di Francesco Benigno si è conclusa e il televoto è stato chiuso.

Quello che sembrava un ritiro volontario per cause misteriose, però si è presto rivelato essere un provvedimento disciplinare piuttosto pesante nei confronti dell'attore. Le motivazioni di questa "esclusione" verranno rivelati nella puntata di giovedì 18 aprile.

Il nuovo televoto che vede in nomination gli altri quattro naufraghi Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli, verrà chiuso nel primo pomeriggio perchè la puntata di giovedì, come noto, non è in diretta ma registrata per lasciare spazio a "Survivor", la versione spagnola del reality condotto da Vladimi Luxuria.

Dopo Tonia Romano, la concorrente Nip che non è mai comparsa e il ritiro di Miss Italia Francesca Bergesio, a causa di una piccola frattura, l'Isola perde un altro pezzo prezioso e potrebbe non essere l'ultimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA