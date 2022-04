Estefania e Roger, proposta di matrimonio all'Isola dei Famosi: «Ogni giorno sempre più uniti»

L'Isola dei Famosi si tinge di rosa. Dopo oltre un mese di convivenza in Honduras, Estefania Bernal e Roger Balduino hanno scoperto di non poter più fare a meno l'una dell'altra, come dimostra il daytime del reality andato in onda oggi su Canale 5.

Chiamati a riflettere sulla loro storia insieme, Estefania ammette di essere ogni giorno più innamorata del bel naufrago. «Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per Roger è sempre un po’ di più – racconta in confessionale la modella argentina –. Siamo ogni giorno sempre più uniti, più attaccati, è tutto bello».

La coppia non potrebbe essere più felice e, a riprova di questa inaspettata complicità, arriva il gesto della Bernal, che suggella il loro amore con una proposta di matrimonio. Spinta da Carmen Di Pietro, Estefania ha deciso di invertire i ruoli ed essere lei a fare il primo passo. Un po' per gioco e po' per davvero si è inginocchiata davanti a lui e gli ha proposto di diventare suo marito. Roger ha scherzato, chiedendo l’anello, poi infine ha accettato e la scenetta è stata coronata da un bacio tra i due.

Ai festeggiamenti si è unita anche Carmen Di Pietro e per un po' è calata la pace sull'Isola. Chissà se questo giovane amore resisterà anche con l'arrivo dell’ex fidanzata di Roger, Beatriz, che Ilary Blasi ha voluto come nuova concorrente del reality e che presto potrebbe essere la terza incomoda.

