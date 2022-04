Isola, Guendalina Tavassi e la lite furiosa con Laura e Clemente Russo: «Ho paura di loro»

All’Isola dei Famosi si sfiora la rissa fra Guendalina Tavassi e i coniugi Russo. Causa del contendere la fame e il ritrovamento di due cocchi non condivisi.

Guendalina Tavassi, Laura e Clemente Russo (Foto. uff stampa Mediaset)

Isola, Guendalina Tavassi e la lite con i coniugi Russo

All’Isola dei Famosi scoppia il litigio fra Guendalina Tavassi e Clemente Russo e Laura Maddaloni. Il gruppo dei naufraghi è diviso in Cucaracha e Tiburon e Guenda, dopo aver trovato due cocchi assieme a Carmen di Pietro ha deciso di offrirli solo alla sua tribù, scatenando l’ira dei coniugi Russo che appartengono all’altro gruppo.

La lite parte subito con toni alti, con Guenda e Laura che discutono faccia a faccia, fino quasi a sfiorarsi. Alla fine degli scontri la Tavassi si confida col fratello: «Quell’altro mi è venuto vicino alla faccia - ha confidato - cioè io ho paura. Ma ci rendiamo conto, hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci!. Per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me non piacciono. Poi hanno detto “Due di questi qua” riferito a me e te Edo. Stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla “questa è la guerra, o con me o senza di me”. Io mi devo tenere buona questa gente?!».

