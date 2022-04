Guendalina Tavassi, sotto accusa all'Isola: «Ha nascosto la pizzetta nel bikini»

All’Isola dei Famosi nuove accuse per Guendalina Tavassi. Stavolta a mettersi contro l’ex gieffina il collega Roger Balduino che l’ha accusata assieme ad altri naufraghi di aver “barato” durante la prova ricompensa. Guenda infatti avrebbe morso più cibo possibile e nel contempo avrebbe nascosto una pizzetta all’interno del suo costume.

Chiara Ferragni, Fedez “interroga" Leone e lui cede: «Sì, è vero...»

I concorrenti dell'Isola dei Famosi (Foto: ufficio stampa Mediaset)

Isola, Guendalina Tavassi sotto accusa

All’Isola dei Famosi i naufraghi discutono di notte davanti al fuoco e l'argomento è Guendalina Tavassi. Roger ha infatti accusato la collega di non essersi comportata secondo il regolamento durante la prova ricompensa dell’ultima puntata. La Tavassi avrebbe infatti morso più cibo possibile e poi avrebbe nascosto una pizzetta nella parte inferiore del suo bikini: «Mettere la pizzetta nel cul* - ha fatto sapere agli altri concorrenti - Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto».

Nicolas Vaporidis si è detto disturbato dalla solo immagine di Guendalina che nasconde cibo nel costume, mentre Estefania ha confermato le parole di Roger, anche se non è diretta testimone dell’affaire bikini: «A un certo punto, mi giro e vedo che sopra al tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto “Ma perché fate così?”. Io pensavo che lei stesse mangiando la mozzarella…».

Certa dell’accaduto invece Laura Maddaloni, col marito Clemente Russo che ironizza sul caso: «Per fare queste cose ci vuole fantasia…».

Guendalina dal canto suo ha ammesso che quanto raccontato è vero, sia per i morsi che per la pizza nascosta, ma l’avrebbe fatto solo perché, continuamente interrotta, aveva paura di non riuscire a mangiare quanto necessario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA