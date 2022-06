Isola dei Famosi, Alvin svela il segreto dell'amicizia con Ilary Blasi

Nonostante si conoscano da vent'anni, abbiano già lavorato insieme in altre trasmissioni, a molti sembra che qualcosa fra Alvin e Ilary Blasi si sia rotto durante l'Isola dei Famosi. A parlare è Alberto Bonato, il nome del presentatore, che ha rivelato come il reality show abbia in svelato la vera natura del legame tra lui e Ilary: pieno di ironia, scherzi e doppi sensi. Caratteristiche che sono state travisate nell’ultimo periodo.

Leggi anche > Chiara Ferragni madrina di Sanremo 2023. Fedez: «Complimenti amore mio»

Dunque nessun astio o rancore tra Ilary Blasi e Alvin: sono due amici e colleghi che amano stuzzicarsi davanti e dietro le telecamere. Un feeling che ha sicuramente fatto bene all’Isola dei Famosi 2022, che quest'anno ha potuto contare anche sull’ottima sintonia tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

In una precedente intervista a Casa Chi, Alvin non ha esitato a definire Ilary Blasi una vera e propria sorella, quella con la quale è possibile scherzare senza malizia o doppi fini. Anche l’ex Letterina di Passaparola ha ammesso che il collega è come un fratello per lei.

Di recente Alvin ha confidato che durante una puntata è stato costretto a sgridare alcuni concorrenti. Ad un certo punto l’inviato ha richiamato i naufraghi per i troppi battibecchi in diretta, con il rischio che il caos disorientasse i telespettatori. In particolare, Alvin non sopporta che i concorrenti si parlino sopra a vicenda perché inevitabilmente i telespettatori non riescono a seguirli venendo travolti dall’effetto ‘pollaio’.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA