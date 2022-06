Isola 2022, Edoardo Tavassi costretto al ritiro: «Lesione dei legamenti e del menisco». La reazione di Ilary Blasi. Brutte notizie per uno dei beniamini di questa edizione. Il fratello di Guendalina Tavassi è costretto ad abbandonare il gioco ad un passo dalla finale. La comunicazione ufficiale durante la diretta di lunedì 20 giugno.

Leggi anche > Isola 2022, diretta semifinale: questa sera i finalisti. Edoardo Tavassi a rischio abbandono

Un dolore fortissimo al ginocchio dopo una prova ricompensa avvenuta nei giorni scorsi fa piangere Edoardo Tavassi, c'è paura per il naufrago che non riesce a piegare la gamba. Quando il dolore è insopportabile Edoardo viene portato via dalla Playa.

Durante la diretta della semifinale Ilary Blasi comunica a Edoardo Tavassi che deve abbandonare il gioco. Edoardo spiega al pubblico cos'ha provato «Stavo reindirizzando Carmen a tornare mentre ero in acqua e sono sbattuto contro qualcosa. Solo quando sono uscito ho iniziato a sentire un dolore grande. Il più grande della mia vita. La mia paura era non concludere a un passo dalla finale. Io sono rimasto bloccato con il tutore, ma il referto l'ho saputo poco fa e ho pianto perchè l'avrei fatta pure zoppo».

«Hai lesione dei legamenti e del menisco - commenta Ilary Blasi - non possiamo anteporre la tua salute al gioco. Il percorso del guerriero si vede indipendentemente dal raggiungimento della meta. Non sai quanto dispiace anche a noi che tu debba abbandonare il gioco a un passo dalla finale. Tanto tanto».

«Quello che avete visto ero io al 100%» conclude Edoardo prima di incontrare Mercedesz e comunicargli il suo addio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA