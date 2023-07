Gian Maria Sainato: «Un debole per Helena Prestes? Ecco cosa mi ha detto...». Poi la rivelazione su Cristina

di Redazione Web

Gian Maria Sainato ha una simpatia per Helena Prestes? A far luce sulla situazione è proprio l'ex naufrago che ha parlato della sua esperienza in Honduras, del rapporto che ha avuto con gli altri concorrenti e ha chiarito in particolare, la sua posizione nei confronti di Helena Prestes e Cristina Scuccia. Gian Maria Sainato, anche dopo l'Isola dei Famosi, continua a catturare l'attenzione dei suoi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Helena Prestes attacca Cristina Scuccia: «Mi ha deluso, si nasconde dietro al fatto che era una suora»

Gian Maria Sainato: «Ho detto di essere pansessuale, all'Isola dei Famosi hanno riso

Le parole di Gian Maria Sainato

«Helena sull'isola mi disse che se non fosse stata con Carlo ci avrebbe provato con me, e io lo stesso con lei - ha raccontato Gian Maria Sainato a Novella 2000 -.

Poi, ha aggiunto: «I naufraghi mi hanno eliminato e sono andato sull'isola di Sant'Elena, quando sono ritornato con il gruppo Cristina ha iniziato a dire di avere una persona fuori, ma io sapevo che invece era single. Non ho nessuno al momento, e sinceramente sì, vorrei qualcuno al mio fianco, che mi ami e mi rispetti, uomo o donna che sia. L'importante è che ci sia amore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA