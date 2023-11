Michelle Hunziker, Alessandro Carollo le dedica una t-shirt (per i due mesi insieme): «I love you»

di Alessia Di Fiore

Una dedica d'amore sulla T-Shirt, così Alessandro Carollo augura a Michelle Hunziker buon mesiversario: la coppia infatti si frequenta da due mesi e sembrerebbero più uniti che mai. Questo pomeriggio Carollo si è fatto fotografare in compagnia degli amici mentre indossava una maglietta dedicata a Michele: «MI, I LOVE YOU», è la scritta che recita la magietta, ma a qualcuno non è sfuggito il simpatico dettaglio. Accanto a "MI" segue il logo della multinaionale petrolifera "Shell", e se uniamo MI+Shell... Michelle!, una dedica alternativa e tenera e al momento a distanza, in quanto Carollo si trova a Castelgandolfo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 18:03

