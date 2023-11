Michelle Hunziker, la foto di Alessandro Carollo in bianco e nero. Ma spunta un intruso

di Cristina Siciliano

La vita sorride a Michelle Hunziker con gli occhi e la bocca di un nuovo amore. E alla fine anche la showgirl ha scelto di rendere protagonista Alessandro Carollo nelle sue Instagram stories. L'osteopata, sul quale da tempo circolano indiscrezioni per una love story con la showgirl è ormai ufficialmente il nuovo compagno di Michelle Hunziker. La notizia è giunta a inizio novembre dopo una settimana di rumor e pettegolezzi riguardo la loro presunta relazione. E ora, forzando un po' la sua riservatezza, la showgirl ha sorpreso i suoi fan pubblicando nelle sue Instagram stories una foto in bianco e nero insieme al suo compagno. Ma c'è un intruso che non è passato inosservato ai fan.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Nella foto che Michelle Hunziker ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare Alessandro Carollo che sorride con lo sguardo rivolto verso il basso mentre tra le mani regge un piccolo pulcino tenerissimo.

Insomma, la storia d'amore tra Michelle e Alessandro sembra essersi consolidata, al punto tale da sentirsi pronta a condividere questo tenero momento con i suoi follower.

La fine del matrimonio con Trussardi

Chiuso il matrimonio con Tommaso Trussardi, con il quale i rapporti sono rimasti ottimi in nome delle loro figlie Sole e Celeste, Michelle Hunziker sembra aver trovato un nuovo rapporto stabile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 08:31

