Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, amore a gonfie vele per la strade di Roma: le rose rosse e il bacio passionale

di Marta Goggi

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono più innamorati che mai. La conduttrice, dopo un periodo in cui ha preferito tenere la loro storia privata, si è esposta sulla relazione con il dottore, esprimendo tutta la gioia e la felictà per la nuova frequentazione. I due sono stati immortalati insieme nelle strade di Roma, dove sono stati ripresi in un tenero bacio.

Le foto

La Hunziker e Carollo erano già apparsi insieme su Chi camminare per le strade di Milano, questa volta invece il settimanale li ha sorpresi in un bacio a Roma. Nella copertina della rivista si vedono i due insieme sorridenti mentre la Hunziker tiene delle rose rosse in mano. Di recente il dottore ha anche ufficializzato la storia con la conduttrice sui social, in un romantico post con alcune foto insieme ha scritto: «Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… ‘Na palla de foco».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 16:18

