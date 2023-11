Alessandro Basciano, l'attacco a Sophie Codegoni: «Mi chiedi 3 mila euro di mantenimento, almeno fammi vedere mia figlia»

di Marta Goggi

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono da tempo in crisi, tra i due era iniziata una relazione all'interno della Casa del Grande Fratello, proseguita poi anche fuori. Durante il periodo insieme è nata anche una bambina Celine Blue, che oggi ha poco più di 6 mesi. La rottura tra i due è stata al cnetro anche di alcune puntate di Verissimo, dove Basciano lamentava anche il fatto di non poter vedere sua figlia. Oggi, 15 novembre, sui social Alessandro Basciano è tornato a parlare di questa storia, lanciando una dura critica alla sua ex.

Sui social

«C'è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c'è chi invece deve pregare invano per poterla vedere...non scordate mai chi siete e da dove venite...», sono queste le parole di Basciano in una 'storia' su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 14:54

