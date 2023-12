Michelle Hunziker, live impossibile con Aurora Ramazzotti (travestita da banana)

di Redazione web

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono molto legate e, ora, che c'è anche il piccolo Cesare, il loro legame si è rinforzato ancora di più. Mamma e figlia compaiono spesso insieme sui social dove postano sempre molte storie divertenti come, infatti, è capitato anche di recente: Michelle ha spiegato che quando c'è Aurora nei paraggi è quasi impossibile registrare video da pubblicare e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove, ogni giorno, pubblica video o foto divertenti in compagnia delle sue bambine ma anche del nipotino Cesare. In una delle ultime storie postate, la conduttrice svizzera ha fatto un collage di scatti in cui ride e si diverte insieme alla figlia Aurora Ramazzotti che, intanto, fa espressioni buffe o interrompe la mamma che cerca di realizzare un makeup. Quindi, a corredo delle simpatiche immagini, Michelle scrive: «Quando uno cerca di fare una live e... c'è Auri per casa», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Ma non è finita qui, perché nelle storie presenti nel suo profilo Instagram, Aurora ha mostrato ai suoi fan di essere la protagonista di una nota marca di banane e, per questo, di essersi immedesimata appieno nel "personaggio", vestendosi da frutto.

Michelle in viaggio

Michelle Hunziker ha mostrato, poi, ai suoi fan, di essere partita verso Berlino insieme alle sue bambine Sole e Celeste. In una prima storia Instagram, infatti, la conduttrice svela la destinazione, mentre nella foto successiva unisce le mani a cuoricino insieme a una delle figlie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 14:29

