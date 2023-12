Michelle Hunziker corre da Alessandro Carollo e parcheggia la Mini viola 'sul posto dei ciclomotori': multa inevitabile

L'amore spesso ti fa vivere tra le nuvole. E Michelle Hunziker oggi è lì. Vola alto con Alessandro Carollo, l’osteopata dei vip, che ha una grande passione per le due ruote.

Sarà per quello che Michelle al volante di una vettura color lilla (una Mini) l'ha parcheggiata sul posto riservato ai ciclomotori. La sanzione è inevitabile, ma la dice lunga su quanto la relazione con il nuovo compagno stia assorbendo la conduttrice, come sottolinea il settimanale Nuovo che ha pubblicato in esclusiva le foto delle sue manovre...