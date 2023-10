Aurora Ramazzotti, il trucco per distrarre Cesare durante la pappa: «Idea geniale»

di Redazione web

Essere mamma vuol dire doversi ingegnare per trovare nuovi trucchi con i quali distrarre il proprio figlio e farlo mangiare la pappa. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che con Cesare le prova davvero tutte. Nonostante il piccolo sia, come ha detto lei stessa, «di buona forchetta come mamma e papà», anche lui ogni tanto fa i capricci e, durante una giornata in agriturismo, dove Cesare ha incontrato gli alpaca per la prima volta, Auri ha visto un trucco utilizzato da un'altra mamma con il figlio e ha deciso di provarlo anche lei. Il risultato? Andiamolo a scoprire insieme.

Aurora, il trucco per distrarre Cesare

Durante un'escursione in un agriturismo, Aurora Ramazzotti ha notato che una mamma utilizzava un telecomando finto per distrarre il proprio piccolo, incantato dal nuovo giocattolo che poteva mangiucchiare quanto voleva.

Mamma Auri ha subito rimediato un finto telecomando anche lei per il piccolo Cesare che, ben contento, ha inizato a metterlo in bocca, mentre lei preparava la sua pappa.

