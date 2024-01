Aurora Ramazzotti e lo sport dopo il parto: «Un anno e mezzo fa sarebbe stato un fallimento». Il post motivazionale

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha sempre dichiarato di essere una grande appassionata di sport e di non avere mai rinunciato ad allenarsi nemmeno quando era incinta del suo piccolo Cesare. Ora, che il suo bambino sta crescendo, l'influencer riesce a dedicarsi qualche momento per sé e quando ha un po' di tempo libero, ecco che corre in palestra o fa lunghe passeggiate. Le sue ultime storie Instagram trattano proprio dei piccoli obiettivi che, invece, possono essere considerati grandi.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram in cui parla di suoi piccoli ma grandi obiettivi in fatto di sport. L'influencer ha scritto: «Non tutti i successi hanno lo stesso aspetto. Il mio di oggi è una corsa di 4km a 7 minuti per km. L'ultima volta ne ho fatti tre e, a metà, ho dovuto fermarmi per riprendere fiato. Un anno e mezzo fa, forse, l'avrei considerato un fallimento, oggi è una vittoria di cui andare fiera. Imparare a pormi degli obiettivi raggiungibili ha cambiato completamento il mio rapporto con lo sport e mi aiuta a tenere a bada la vocina dentro di me che ci tiene a ricordarmi che quello che faccio non è abbastanza. Tutti i successi sono diversi, non per questo meno validi. Tvb», aggiungendo l'emoticon di un cuore.

Cesare e il regalo di Eros Ramazzotti

Infine, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un'altra storia in cui mostra il piccolo Cesare mentre "scopre" la chitarra appoggiata sul divano. L'influencer ha scritto: «Nonno ha portato una chitarra per lui». Eros Ramazzotti deve avere fatto visita al suo nipotino, al quale è molto affezionato.

