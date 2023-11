Sonia Bruganelli, il video degli abiti indossati al Grande Fratello Vip: «Che nostalgia»

di Cristina Siciliano

«Nostalgia, nostalgia canaglia», cantavano Al Bano e Romina Power. E proprio per Sonia Bruganelli il ricordo del Grande Fratello Vip porta uno strascico di nostalgia. Non è tristezza. La nostalgia, come ogni emozione, ha preziose funzioni adattive. E lo sa bene l'ex opinionista del GfVip che oggi sta dedicando del tempo alla sua persona e ai nuovi progetti in arrivo.

Sonia Bruganelli è anche molto attiva sul suo profilo Instagram, dove ha una grande fanbase, e spesso condivide momenti della sua vita e dei suoi pensieri con i suoi follower. Infatti, nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha condiviso un video nelle sue Instagram stories dove mostra gli abiti che ha indossato durante le dirette del GfVip.

Il video di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha deciso di dire addio al GfVip e di abbandonare il reality show Mediaset guidato da Alfonso Signorini per dedicarsi ad altri progetti.

«Guardate qui che cosa ho ritrovato - ha spiegato ai suoi fan Sonia Bruganelli -. Mamma mia ci sono scritte le puntate. Tutte quelle del Grande Fratello e tutti gli abiti. Che fig**a. Sono tutti qui. Adesso devo mettere la cabina armadio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 10:29

