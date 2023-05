Sonia Bruganelli e Laura Freddi, botta e risposta su Instagram: ma non erano amiche?

Laura Freddi ha compiuto 51 anni lo scorso 19 maggio e sui social in molti le hanno dedicato un pensiero nel giorno del suo compleanno. C’è anche chi ne ha approfittato per tirare fuori una sua vecchia dichiarazione nella quale parlava del suo ex, Paolo Bonolis. E queste parole hanno fatto sì che intervenisse Sonia Bruganelli, moglie del conduttore televisivo. Ma che cosa è successo?

Paolo Bonolis, le rose rosse del papà fioriscono bianche. Sonia Bruganelli: «Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa...»

Sonia Bruganelli opinionista del GF 8? Il messaggio social che nasconde un dettaglio. Cosa ha detto

Dopo alcune dichiarazioni rilasciate, anche se in passato, da Laura Freddi, Sonia Bruganelli si è sentita in dovere di fare chiarezza.

Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Paolo Bonolis ironizza sull'ex: "con Laura Freddi lo faccio di nascosto". Cosa ha dichiarato sui social

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA