Gf Vip, Oriana Marzoli in bikini scalda la Casa. E le donne si infuriano: «Sei sempre mezza nuda»

Oriana Marzoli da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha stravolto gli equilibri tra i vipponi ed è subito diventata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione e una delle più temute... soprattutto dalle donne. Per quale motivo? L'influncer spesso gira per casa con solo il bikini addosso, anche per allenarsi. La cosa infastidisce le altre donne della casa in particolare Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà.

Oriana Marzoli al Gf Vip

Secondo le altre coinquiline, l'atteggiamento esuberante della nuova concorrente Oriana è totalmente «sbagliato» ed «esagerato». In particolare, Antonella Fiordelisi che sin dal primo momento non si è mostrata molto tollerante nei confronti della nuova gieffina.

Inoltre, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip l'argomento è stato messo in luca da Alfonso Signorini e gli inquilini hanno avuto modo di commentare le scelte di stile di Oriana. Sofia Giaele De Donà ha appoggiato Antonella e ha detto: «Cerca solo di attirare l'attenzione».

«Io vado d'accordo con tutti, non sono pazza - replica Antonella - Ho solo detto che era una giornata fredda c'erano forse due gradi e lei stava in costume mi sembra assurdo». L'influencer e attrice venezuelana ha ascoltato le critiche e poi stizzita ha chiosato: «Mi alleno come voglio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 19:04

