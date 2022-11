Gf Vip, nella casa Gianluca, ex di Antonella Fiordelisi: «Tuo papà ti ha manipolata, tu mi ami». Lei sconvolta

Prima di entrare al Grande Fratello Antonella Fiordelisi era fidanzata con Gianluca Benincasa. Il mental coach è entrato nella casa durante la diretta di lunedì 7 novembre per avere un chiarimento con la sua ex. I due si sono ufficialmente lasciati a giugno.

Gianluca l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

«In questi giorni è arrivata una notizia che noi ignoravamo. Fuori dalla casa c'è una persona che non ha molto apprezzato quello che hai fatto nella casa con Edoardo». Così Alfonso Signorini durante la diretta della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip che ha parlato con Antonella Fiordelisi per capirci meglio

«Non sono qui per andare contro di te - esordisce Gianluca - io sono stato un mese e mezzo in silenzio nonostate tutto quello che hanno tirato fuori. Io e Antonella ci siamo lasciati a giugno, ovviamente i sentimenti non si possono stoppare con un pulsante. Lei lo sa che io ero innamorato di lei e lei di me, io volevo che lei vivesse questa avventura al meglio e non mi sono mai permesso di intromettermi. Io ho fatto le battaglie per te. I tuoi stessi sostenitori erano i miei clienti, mi sono dovuto isolare».

«Io ho sofferto dentro e sono stato zitto - prosegue l'ex di Antonella - mi sono trovato persone che hanno infangato la nostra storia d'amore. Tu sei stata la storia più importante della mia vita e questa cosa non la posso accettare. Quando hanno infangato la nostra storia io ho parlato per difenderci»

«Lui è stato il mio migliore amico per 7 anni - conferma Antonella - poi l'anno scorso ci siamo messi insieme. A giugno ci siamo separati perchè avevo capito che da parte mia c'era più bene che amore». «Io non pensavo che lei si sarebbe spinta così oltre - continua Benincasa - nei sentimenti non ci sono accordi. Lei sapeva che ero innamorata di lei e sono convinto che lei mi ami ancora. Guardami negli occhi non sono qui per farti dire che mi ami. Mi dispiace che è bastato uno qualsiasi e ti ha manipolata. Tu non hai bisogno di nessuno. Basta guardare la puntata di lunedì scorso, dopo il confronto con la sua famiglia, lei è cambiata».

Signorini chiede ad Antonella se è ancora innamorata. Fiordelisi: «Io non mi sento ora innamorata di Gianluca ma è una persona che non verrei mai perdere». Per Gianluca Antonella è cambiata dopo l'incontro con il padre: «Io provengo da una famiglia senza titoli, pure io da padre se dovessi scegliere direi di scegliere Edoardo. Mi sono bastati i suoi occhi, sicuramente non sono veri».

«Io nella mia vita non ho mai visto lavoro, titoli o altro altrimenti sarei già sposata. So chi sei e altrimenti non mi sarei mai messa con te». Antonella è molto scossa, ma vuole continuare il suo percorso senza Gianluca «Io sono innamorata di Edoardo».

