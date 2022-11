I nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip hanno inevitabilmente modificagli gli equilibri tra i conconrrenti. Su tutti Oriana Marzoli, il ciclone spagnolo senza peli sulla lingua non solo si sta facendo conoscere ma è riuscita a mettere in crisi anche i caratteri più forti. Questa sera durante la diretta della quindicesima puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, tutti gli aggiornamenti.

GF Vip, Brad marito di Giaele scrive una lettera: «Hai superato il limite». La De Donà in lacrime «Voglio uscire»

GF Vip, diretta 7 novembre: il ciclone Oriana Marzoli cambia gli equilibri nella Casa. Sorpresa per Alberto

GFVIP, 15MA PUNTATA ANTICIPAZIONI

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, sono entrati sei nuovi concorrenti e il loro ingresso ha cambiato gli equilibri della Casa che si stanno piano piano ridisegnando. A proposito di new entry, Oriana Marzoli è un vero e proprio ciclone che sta iniziando a farsi conoscere.

Non mancheranno belle sorprese anche stasera, durante la diretta della quindicesima puntata, in particolare, per Alberto De Pisis. Al televoto: Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico? Il vincitore non solo sarà immune ma manderà uno degli altri protagonisti in nomination diretta.

