Niccolò Centioni, ex Rudy de I Cesaroni: «Mi candido da 10 anni per GFVip e Isola dei Famosi, ma non mi vogliono»

di Redazione Web

Niccolò Centioni, conosciuto da tutti come Rudy de I Cesareoni, è ormai lontano da tempo dal piccolo schermo, ma non per sua scelta. Dopo 10 anni dalla fine della serie ha confessato di essersi candidato più volte per diversi reality, tra cui il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi, ma di non essere mai stato preso come concorrente.

Michele Merlo, i genitori costretti a cambiare città: «Anche la sindaca ci dice di vergognarci perché abbiamo accusato il medico»

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la conduzione a rischio: «A Piersilvio Berlusconi non piace il suo atteggiamento»

L'intervista

Centioni, dopo I Cesaroni, ha lavorato alla fiction Il Patriarca, voluto fortemente da Claudio Amendola, produttore e protagonista della serie. Un piccolo passo, ma lui stesso ha confessato la mancanza di lavoro in una lunga intervista a Nuovo Tv: «Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF Vip e anche per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori».

Le difficoltà

Poi ribadisce: «Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA