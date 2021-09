Niccolò Centioni dopo la lite social con Micol Olivieri, l’appello ad Alfonso Signorini

Niccolò Centioni ha recentemente avuto un duro botta e risposta su Instagram con l’ex amica e collega Micol Olivieri, con cui ha preso parte a “I Cesaroni” e “Pechino Express”. Dopo la lite social Niccolò Centioni ha “approfittato” per fare un appello ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, a breve sugli schermi Mediaset.

Niccolò Centioni, l’appello ad Alfonso Signorini

Niccolò Centioni e Micol Olivieri hanno avuto un duro botta e risposta su Instagram. A tornare su una vecchia lite Micol Olivieri, scatenando le ire del suo ormai ex amico di set: «Ma chi se la fila? – ha scritto sul social Centioni - L'ultima volta che ho parlato di lei è stato 8 anni fa. Adesso se ne esce con questa storia (…) Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!».

Niccolò Centioni e Micol Olivieri (Instagram)

Accantonata la lite però l’ex protagonista de “I Cesaroni” ha approfittato della situazione per fare un appello ad Alfonso Signorini, ripostando il commento di un follower che chiedeva il suo ingresso nella nuova e imminente edizione del Grande Fratello Vip. Un’idea che Niccolò Centioni sembra accarezzare sul serio, dato che dalle stories ha poi condiviso diversi screen di articoli in cui si parla proprio della suo possibile partecipazione al reality. Un ingresso agognato dai fan, che vorrebbero veder entrare nella casa di Cinecittà anche Micol Olivieri, per assistere al loro incontro/scontro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 17:36

