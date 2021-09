Maria Elena Boschi, vacanza bollente con Giulio Berruti: baci e abbracci super sexy al mare

Maria Elena Boschi e l'estate bollente a Ponza con Giulio Berruti. Maria Elena Boschi è stata sorpresa in esclusiva dal settimanale di gossip Diva e Donna al mare tra baci e abbracci decisamente sexy con il fidanzato. I due sono in acqua e si lasciano andare dalla passione, la coppia regala scene di un amore senza freni e inibizioni. L'ex ministro del Governo Renzi, oggi capogruppo di Italia Viva, indossa un costume intero, mentre Berruti un costume boxer di colore azzurro. La passione scoppia sul bagnasciuga. I due si baciano sull'isola di Ponza e il fidanzato attore va oltre, baciandole tutto il corpo.

La passione insomma esplode al mare, prima di un giro con la moto acqua rigorosamente col casco allacciato in testa e giubbino di salvataggio d'ordinanza. Maria Elena Boschi di recente non ha nascosto la voglia di matrimonio affermando chiaramente che "mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due...". Chissà cosa dirà ora Giulio Berruti. Di sicuro il feeling tra i due non pare mancare. E nemmeno una passione sfrenata, incuranti dei paparazzi nascosti tra gli scogli. Insomma, è amore vero...

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA