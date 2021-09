I Cesaroni, tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni guerra social: «Stanca di vendere tè freschi, sfrutta la situazione per un reality»

Scontro su Instagram fra di Micol Olivieri e Niccolò Centioni. Micol Olivieri e Niccolò Centioni sono stati protagonisti della serie tv “I Cesaroni”, dove interpretavano Alice e Rudi, e hanno partecipato insieme a “Pechino Express”. Recentemente però, nonostante l’amicizia, hanno avuto un duro botta e risposta sul social.

Micol Olivieri e Niccolò Centioni, è guerra social

Scontro su Instagram fra di Micol Olivieri e Niccolò Centioni. Micol Olivieri su Instagram è tornata su un vecchio litigio avuto con l’ex amico durante il reality itinerante di casa Rai: «Le discussioni che non sono state montate durante Pechino Express – ha spiegato ai follower - a sua detta, non esistono. Non è stata montata una sua frase molto grave, di cui ovviamente io non farò parola (…) Dopo che si è conclusa l’ultima stagione de I Cesaroni, io ero incinta, ho iniziato a leggere nuove dichiarazioni, sempre su questo. Quando una persona si permette di minare la mia serenità e quella della mia famiglia, a quel punto è fuori. Sfruttare la mia gravidanza, il mio matrimonio e la nascita di mia figlia per rilasciare dichiarazioni mi è sembrato squallido».

Niccolò Centioni ha naturalmente dato la sua versione dei fatti, ribattendo alle esternazioni di Micol Olivieri: «Nessuno sa cosa diceva lei a me in diretta TV. Cose del tipo «svejate, deficiente, ma che sei rincoglionit*» e tanto altro. Ripeto che tutte queste parti sono state tagliate dalla produzione e posso scriverlo con il sangue. Del fatto, poi, che io abbia usato la sua immagine per popolarità, non credo di averne avuto bisogno visto che a quei tempi eravamo sulla cresta dell’onda”.

La storia, sottolinea Niccolò, è vecchia ormai di otto anni: «Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L'ultima volta che ho parlato di lei è stato 8 anni fa. Adesso se ne esce con questa storia (…) Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!».

