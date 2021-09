Chiara Ferragni, incidente al parco: pallonata in faccia. «Sembrava Holly e Benji, sono bloccata col collo!»

di Danilo Barbagallo

Un incidente per Chiara Ferragni, che ha preso una pallonata “in piena faccia” al parco. Fedez ha condiviso dal suo account social una storia in cui racconta della disavventura capitata alla moglie Chiara Ferragni: «Sembrava Holly e Benji – ha spiegato l’influencer – sono bloccata col collo!»

Chiara Ferragni e l'incidente al parco, la "pallonata" inaspettata

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati dalle vacanze ma l’influencer ha comunque approfittato della bella giornata per fare una passeggiata al parco a Milano. Una bella idea rovinata però da un piccolo e inattesa disavventura. A raccontare l’accaduto Fedez dal suo account Instagram: «La Ferry – ha fatto sapere il rapper - era al parco, improvvisamente un pallone le è arrivato vicino». Il pallone apparteneva a dei ragazzi che ci stavano giocando e una donna si è gentilmente offerta di restituirglielo: «Una signora fa: “Ve lo passo io!” – continua Fedez – calcia il pallone e prende in piena faccia la Ferry!” . Chiara annuisce e ride dolorante poi ammette che, nonostante il danno, la donna le ha comunque fatto un complimento: «Sembrava Holly e Benji, mi fa malissimo il collo, sono bloccata. La signora però mi ha fatto i complimenti per la mia veloce reazione…».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 17:41

