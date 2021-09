Uomini e donne, l’ex tronista Carlo Pietropoli positivo al Covid: «Non pensavo fosse così terribile»

L’ex tronista di Uomini e donne Carlo Pietropoli racconta ai follower di aver scoperto di essere positivo al Covid e di aver attraversato momenti molto difficili: «Non pensavo – ha fatto sapere dal social - fosse così terribile».

Uomini e donne, Carlo Pietropoli positivo al Covid

L’ex tronista di "Uomini e donne" Carlo Pietropoli ha contratto il Covid e passato una difficile esperienza. L’ex tronista, che ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, poi interrotta proprio per la pandemia, assieme alla ormai ex Cecilia Zagarrigo, ha raccontato su Instagram le sue condizioni di salute: «Non ho detto niente – ha spiegato - prima perché non avevo voglia e forze, ma sono risultato positivo al Covid».

Carlo Pietropoli dice di essere “Vivo e vegeto”, ma l’esperienza col virus non è stata facile: «Adesso sto bene, ho fatto tre o quattro giorni un po’ di merd*, con febbre alta e tutti i sintomi. Da una settimana non sento assolutamente niente e questa è una delle cose che mi pesano assolutamente di più: non pensavo fosse così terribile».

L’ex tronista di "Uomini e donne" ora assicura di essere in fase di recupero e di attendere il responso del tampone: «L’importante è che sto bene, che sono in recupero. Lunedì ho il tampone molecolare per capire se mi sono negativizzato. Non vedo l’ora di tornare sul pezzo“.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Settembre 2021, 16:58

