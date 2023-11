Luzma Cabello, la lettera della presunta amante di Alessandro Basciano: «Tutto questo è successo»

di Alessia Di Fiore

Luzma Cabello, presunta amante di Alessandro Basciano, ha scritto una lettera rivolta ad Alessandro, dove racconta tutta la verità sul tradimento.

La lettera

La ragazza ha riferito di aver parlato con Sophie Codegoni e di averla aiutata a far luce sulla vicenda, nella lettera racconta di aver conosciuto Basciano a Madrid e che fu proprio lui a contattarla sui social per fare conoscenza e dal quel momento i due avrebbero continuato a sentirsi sviluppando un vero e proprio rapporto amoroso, ha inoltre raccontato di aver ricevuto in regalo da lui un anello e di essere stata presentata addirittura alla famiglia e che, a causa dei suoi atteggiamenti passivo-aggressivi, avevano chiuso.

Il presunto tradimento

Poco dopo la rottura, Alessandro è entrato nella casa del GF dove ha conosciuto Sophie, ma che dopo la fine del programma sarebbe stato proprio Basciano a contattarla per passare dei giorni insieme a Ibiza, dove è accaduto il presunto tradimento.

«Qualche giorno dopo, il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente.

Prosegue: «Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore».

«Prima di ripartire, sul tuo cellulare è arrivato un messaggio di Sophie e ho visto che accanto al suo nome c’era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi», continua Luzma nella lettera.

Da quel momento racconta che Basciano ha smesso di risponderle ai messaggi, poi ha visto online la notizia e che lui l'aveva definita nelle sue interviste una "turista inglese".

«È stata una scelta sofferta, ma ho fatto bene perché immediatamente ci siamo rese conto che ci stavi manipolando entrambe. Le ho mandato le schermate dei messaggi che ci siamo inviati e l’unica foto che avevo scattato con le tue cose accanto. Non volevo rendere pubblica questa cosa, anche se poi il mio nome è stato fatto. E tu, dopo quello che è successo, invece di chiedere scusa sei andato in tv a mentire ancora su di noi».

Ora tocca aspettare la reazione di Basciano?

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA