Sophie Codegoni verso il perdono? L'indizio social su Alessandro Basciano che fa sperare i fan

Sophie Codegoni ha intenzione di perdonare Alessandro Basciano? Un indizio social farebbe ben sperare per il dj ex gieffino che, accusato di tradimento in televisione a Verissimo, ha ammesso di aver sbagliato, negando di essere stato con un'altra donna, e rivendicando il suo posto sotto il tetto familiare. Si tratta di una coppia che ha fatto sognare i fan sin dalla loro partecipazione all'interno della casa del GfVip e che, purtroppo, non è durata a lungo.

Ieri sera, però, la neomamma ha condiviso una foto che ha fatto sognare tutti per un dettaglio che non è passato inosservato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La separazione

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Dopo una proposta di matrimonio sul red carpet della Biennale di Venezia e una figlia in comune nata lo scorso 12 maggio, nessuno poteva credere ad un allontamaneto di questo tipo.

Dopo le prime discussioni, il clamore suscitato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, potrebbe aver creato un punto di non ritorno.

L'indizio social: perdono in corso?

Sophie Codegoni ha pubblicato nelle sue Instagram stories un'immagine: un dolce momento tra la piccola Céline Blue e alla cagnolina "BB". Si tratta del momento in cui, tutte e tre vanno a dormire. «Solita BB che mi bacia per tre ore prima di dormire e mi strucca per bene - ha scritto l'influencer che poi parlando della figlia ha continuato - CBB che dorme ignara di tutto quanto solo i suoi 210 millilitri di latte». "Celine Blue" è il nome della piccola: con quella "B" in più, a rimarcare il cognome della bambina, ricordando quindi l'ex compagno, Alessandro Basciano, in qualche modo ha voluto rimarcare che non dimentica che la piccola merita di avere e vedere il suo amato papà? «Ignara di tutto», inoltre, sono le parole che fanno riferimento proprio alla separazione della stessa neonata? Per i fan, sembra che ci sia in qualche modo una volontà, per amore della piccola, di ricongiungere la famiglia. L'amore tra i due, soprattutto dal tono e dalle parole usate a Canale 5, non sembrava essere finito da parte di nessuno dei due: che siano pronti per un perdono?

