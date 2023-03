Luca Onestini in lacrime al Gf Vip: il gesto inaspettato e l'arrivederci a Ivana Mrazova

di Redazione Web

Luca Onestini in lacrime durante la diretta del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha dovuto, inaspettatamente, salutare la sua Ivana Mrazova. Nessuno, infatti, dentro il Loft di Cinecittà era al corrente dell'imminente uscita della concorrente. La sua partecipazione al Gf Vip infatti era solo temporanea. Nonostante ciò, il vippone Luca sperava in una sua permanenza.

Luca Onestini e Ivana Mrazova avevano incominciato una storia d'amore dopo la prima partecipazione al Gf Vip. Tra i due le cose non sono andate come sperato e, anche se sono rimasti in buoni rapporti, si sono lasciati. Il Gf Vip ha fatto in modo che i due si incontrassero nuovamente durante l'attuale settima edizione. Luca e Ivana hanno avuto così modo di riavvicinarsi e di trascorrere momenti in intimità.

Purtroppo per Luca Onestini, Alfonso Signorini ha comunicato a entrambi che per Ivana era giunto il momento di abbandonare la casa. Triste e sconvolto dalla notizia, Onestini si è stretto alle braccia della sua Ivana per darle appuntamento fuori dalla casa: «I nostri cuori si sono incrociati e lo saranno per sempre, nel mio cuore c’è sempre stata Ivana anche quando non ci sentivamo», ha detto il vippone in lacrime.

Ivana non ha avuto nemmeno modo di salutare gli altri concorrenti. Ha abbandonato con il sorriso così la casa e il suo Luca.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 23:49

