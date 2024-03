Greta Rossetti, conversazione hot censurata su Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi: «Quelle cose private...»

Poche settimane fa Greta Rossetti avrebbe affrontato una conversazione "a luci rosse" su Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Il tutto dopo aver scoperto che tra Vittorio e Beatrice ci sarebbe stato qualcosa in più di quello che è stato dichiarato.

Secondo la concorrente Vittorio Menozzi le avrebbe raccontato, durante la gita fuori casa, delle cose “private, agghiaccianti. Cose che, secondo Greta, fanno venire i brividi” sulla Luzzi.

La reazione di Beatrice nella notte dopo quanto accaduto in diretta con Vittorio: cosa chiede alla produzione urgentemente

Alfonso Signorini chiede spiegazioni a Greta

A distanza di parecchio tempo, Alfonso Signorini ha affrontato il caso in diretta televisiva nella casa più spiata d'Italia.

Nel frattempo il conduttore ha scelto di mandare in onda il filmato solo parzialmente, nel quale lei svela ogni cosa a Paolo e Letizia.

Il video censurato

Il Grande Fratello tuttavia ha preso una decisione importante. Ovvero quella di censurare il video per non mettere troppo in difficoltà Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Questo perché, fondamentalmente, i discorsi affrontati erano “molto intimi”.

Anche i fans sulla piattaforma X si sono scatenati. Molti di loro, infatti, erano a conoscenza del fatto che tra Beatrice Luzzi e il Menozzi ci fosse del tenero. O che, comunque, sotto le coperte fosse accaduto qualcosa di non dichiarato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 14:29

