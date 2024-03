Grande Fratello, la confessione di Anita Olivieri sul suo ex: «Mi ha fatta sentire sola. Alessio mi ha travolta»

di Ida Di Grazia

Il volta faccia di Anita Olivieri nei confronti del suo ex le è valsa una nomination. La concorrente del Grande Fratello, durante la puntata di giovedì 14 marzo, ha spiegato cosa non andava nel suo rapporto e perchè si è avvicinata ad Alessio Falsone.

La confessione di Anita Olivieri

«Non è facile, è stata una relazione molto lunga, io stessa mi sono trovata a combattere contro me stessa». Anita Olivieri racconta la sua verità sulla stoira d'amore con il suo ex Edoardo che lei ha sempre definito come il padre dei suoi figli.

«Io ed Edoardo ci siamo messi insieme che avevo 13 anni - ha spiegato Anita durante la puntata di giovedì 14 marzo - Eravamo alle medie ci ho messo un annetto a farmi notare, è stata una storia dura perché veniamo da realtà molto diversa, io da una famiglia presente e unita lui no».

Tanti dubbi e polemiche che non si placano. Il comportamento di Anita non sta convincendo tutti all'interno della Casa... #GrandeFratello pic.twitter.com/tg72VwRlP3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2024

«Lui abitava a 5 minuti da casa mia è un ragazzo che ho sempre giustificato, sono andata in terapia per questo, ho avuto una relazione in cui sono stata molto sola.

«Per fortuna - prsegue Anita - nonostante avessi investito tutto sul nostro rapporto, ho continuato a studiare, ho sempre pensato di dovermi meritare tutto. Ho fatto tutto da sola, per andare al cinema dovevo chiederglielo una settimana prima. C’è stato un bene profondo, quando passi metà della tua vita con una persona è difficile, anche il mio terapeuta mi ha detto “certo che lo vedi come padre dei tuoi figli, è l’unico rapporto che hai avuto". Con Alessio mi sono lasciata andare».

