Loana Vatiero è entrata nella casa del Grande fratello per un faccia a faccia con Alessio Falsone. La sorella di Perla ha spiegato i motivi per cui ha definito l'imprenditore un "pagliaccio". Il confronto però non ha soddisfatto Alfonso Signorini che forse sperava di vedere uno scontro.

