​Grande Fratello, le pagelle: finalmente la finale (10), Greta e Vittorio chi mente (2)?, Anita in nomination (7)

Nemmeno il blackout frena il Grande Fratello. The Show must go on e fra due settimane sarà "go home". Signorini ha annunciato la data della finale che sarà il 25 marzo per la gioia di tutti. Nella puntata di giovedì 14 marzo il conduttore ha mostrato un video vecchio di due mesi su Greta Rossetti e Vittorio Menozzi, ma il motivo resta un mistero. Eccole le nostre pagelle.

Signorini furioso con Greta e Vittorio: «Hai detto cose agghiaccianti. Basta prenderci in giro». Il video incriminato sconvolge Beatrice Luzzi