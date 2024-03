Greta Rossetti, figuraccia della mamma Marcella Bonifacio: il dietrofront in diretta non convince

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, uno dei momenti più discussi è stato l'ingresso in scena di Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, tra le concorrenti protagoniste del reality show di casa Mediaset. Nei giorni precedenti, i riflettori erano stati puntati sulle critiche pesanti espresse dalla donna e da Joseph, fratello di Greta, nei confronti di Sergio D'Ottavi, reo di essersi avvicinato troppo alla figlia.

Gaffe di Alessio Falsone sulla mamma di Greta, ecco cosa dice sulla sua età

Le accuse social

Queste accuse, veicolate attraverso i social, avevano sollevato un polverone di polemiche, tanto che la madre di Greta era arrivata persino a confrontarsi in modo acceso con lo staff dello stesso D'Ottavi.

Durante la diretta televisiva, è accaduto qualcosa di inaspettato: Marcella ha improvvisamente cambiato tono e atteggiamento.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA