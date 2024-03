Grande Fratello, Beatrice Luzzi “cambia” la data della finale: «Sono sicura del giorno, sarà così...»

di Cristina Siciliano

La finale del Grande Fratello è alle porte. E i giochi sembrano già fatti o quasi. La concorrente da battere è sicuramente Beatrice Luzzi. E non solo per quel 60% con cui ha conquistato al televoto l'accesso diretto alla finale ma anche per la sua personalità molto forte e determinata. Sta di fatto che nelle ultime ore, la gieffina in compagnia di Simona Tagli e Massimiliano Varrese, ha fatto delle ipotesi sulla finale del reality condotto da Alfonso Signorini. La gieffina ha fatto intendere che mandare in onda il Grande Fratello per le festività pasquali non funzionerebbe televisivamente.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Entro la fine del mese siamo fuori. La finale è la prossima settimana - ha sottolineato Beatrice Luzzi -.

Anche Massimiliano Varrese ha espresso le sue considerazioni in merito alla finale del Grande Fratello. «Sono d’accordo, anche secondo me saremo fuori con i nostri cari a festeggiare - ha sottolineato Varrese -. Abbiamo fatto Natale qui dentro ed è già abbastanza, adesso basta ragazzi. Sono arrivato e non vedo l’ora di uscire e tornare al mio mondo, voglio riabbracciare mia figlia e sistemare tutto il resto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA