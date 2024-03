George Ciupilan e l’aggressione in strada: «Mi hanno chiesto scusa e io…»

di Cristina Siciliano

George Ciupilan, ex concorrente del GfVip, ha raccontato nuovi dettagli della violenta aggressione che ha subito due mesi fa. Stando alle sue prime dichiarazioni, il branco si sarebbe accanito per via della sua popolarità. In aggiunta, come se non bastasse George Ciupilan, che già in passato ha avuto problemi con l’alcol, ha raccontato nelle ultime ore che si è trovato ad affrontare una ricaduta. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di George Ciupilan

«Era una serata tranquilla, un venerdì sera e volevo semplicemente andare a divertirmi con i miei amici e tra invidia e resto mi hanno iniziato a prendere in giro - ha sottolineato George Ciupilan in un'intervista a Radio Cusano Campus -.

L'ex gieffino ha poi parlato della sua dipendenza dall'alcol e di come la sta gestendo in questo periodo. «Dopo il Grande Fratello è successo che sono tornato a bere un bicchiere ma ora sono tre mesi che non tocco niente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 17:36

