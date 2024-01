George Ciupilan picchiato in strada, l'ex Grande Fratello sotto choc: «Purtroppo è uno scotto della popolarità»

di Cristina Siciliano

George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato attraverso le sue Instagram stories, l'aggressione subita nelle ultime ore. L'ex gieffino ha spiegato l'accaduto ai suoi follower attraverso un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. George Ciupilan non ha parlato dei responsabili e delle precise dinamiche dell'aggressione ma sembrerebbe che sia accaduto a causa di un gruppo di ragazzi che, non apprezzando la «popolarità» di George, hanno pensato di picchiarlo senza motivo.

Le parole di George Ciupilan

«Purtroppo queste sono le mie condizioni - ha sottolineato George Ciupilan in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram -.

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post di George Ciupilan. «Viviamo in un mondo disumano», ha scritto un utente. E ancora: «Mi dispiace tanto, chi ha fatto questo deve pagare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA