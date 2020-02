Grande Fratello, Serena Rutelli single. Addio con Alessandro Prince Zorresi, l’annuncio social: «Non stiamo insieme da un pò...»

Cala il sipario sulla storia d’amore fra Serena Rutelli e l’ex fidanzato Alessandro Prince Zorresi. Fino a poco fa il gossip li voleva innamoratissimi, ma l’ex partecipante al Grande Fratello, figlia adottiva di di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ha annunciato la fine della relazione.

Se infatti fino a poco tempo fa parlava di convivenza, proprio il giorno di San Valentino con una stories dal suo account Instagram (dove sono scomparse le foto dell’ex dolce metà) ha dato la notizia ai suoi follower: “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi – ha fatto sapere dal social - ma sì tra me e Prince è finita da un po' di tempo”.

L’addio quindi non è una novità e la coppia avrebbe anche provato a cercare di andare avanti: “Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l'un l'altro ma da un po' di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l'amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”.

Solo pochi mesi fa, a settembre, Serena e Alessandro annunciavano la loro decisione di andare a convivere: "Sono felice più che per me, per lui, dato che è un giovane ragazzo che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi a una donna di 29 anni. Non è semplice, ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca", commentava lei.

