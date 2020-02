Grande Fratello, Martina Nasoni contro Daniele Del Moro: “Insultata e criticata da lui. Sto trovando un po’ di incoerenza”

“Non lo sto guardando molto perché non mi interessa. Non voglio vedere niente. Sono catapultata in un altro mondo. E non credo che possa trovare una persona lì… glielo auguro, per carità”, Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare del suo ex Daniele Del Moro, ora impegnato sul trono di “Uomini e donne”.

Martina aveva fatto il provino per la tramessione condotto da Maria De Filippi mentre era ancora fidanzata con Daniele, che non aveva apprezzato la sua scelta: “Diceva che sarebbe stato un percorso fuori dai suoi canoni ideali. Lui diceva che era una persona un po’ particolare, che aveva bisogno di tempo – ha spiegato ospite della tramessione radiofonica “Non succederà più”, condotta da giada De Miceli sulle frequenze di “Radio Radio” - Anzi quando uscirono degli articoli che riguardavano me e la mia possibile partecipazione a Uomini e Donne sono stata abbastanza insultata e criticata da lui.

Diciamo che sto trovando un po’ di incoerenza”. Non trova normale che Del moro sia seduto nel programma: “Non è normale per come si è sempre definito anche con me, per la persona che ha sempre rivendicato di essere”.

Da x gieffina, un giudizio anche sulla vicenda Serena Enardu e Pago: “Sto mettendo in dubbio il suo sentimento e la sua credibilità, qualcosa mi dice che non è realmente innamorata di Pago. Penso che abbia scelto Pago dopo aver testato l'altro ragazzo, come se lui fosse la seconda scelta”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 18:03

