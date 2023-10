Grande Fratello, cosa ha sussurrato il papà di Heidi al suo orecchio? La frase in albanese che insospettisce i fan

Nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello, il popolare reality show di Casa Mediaset, ha regalato al pubblico una scena intensa e praticamente devastante per la vita di Heidi Baci. Durante l'incontro tanto atteso con suo padre, l'atmosfera si è fatta tesa e carica di significato, mentre l'uomo ha pronunciato un discorso incisivo e toccante che ha avuto un impatto profondo sulla ragazza.

«Nessuno tratti male mia figlia»

Nel discorso, il papà di Heidi ha parlato del rapporto che la figlia ha cominciato a intrattenere con Massimiliano Varrese all’interno della casa, facendole capire che né lui né la madre lo apprezzino. “Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia”, ha detto tra le altre cose, invitandola a prendere in considerazione la scelta di lasciare il reality show. A riuscire a rendere la situazione ancora più complessa è stata la frase misteriosa pronunciata dal padre in albanese, la loro lingua d’origine, sussurrandole qualcosa all’orecchio. Inutile dire che, di fronte a un discorso tanto duro e toccante, la reazione di Heidi non poteva che essere fuori dall’ordinario.

L'abbandono della casa

Nella notte che ha fatto seguito alla puntata e all’incontro con il padre, infatti, la ragazza ha preso definitivamente la decisione di lasciare il gioco, abbandonando la casa del Grande Fratello.

