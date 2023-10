Grande Fratello, Beatrice Luzzi commuove il pubblico: «Mi manchi amore!»

Nella casa del Grande Fratello la giornata inizia con... la lacrimuccia. Mentre Paolo, Fiordaliso e Alex si godono il sole in giardino nel salone, Beatrice, dedica un pensiero commosso a suo figlio maggiore Valentino, che proprio oggi compie 15 anni. L'attrice di Vivere aveva ricevuto la sorpresa di entrambi i figli, Valentino ed Elia, nella terza puntata e tra le lacrime, aveva potuto riabbracciarli. «La lontananza dai suoi figli è la cosa più difficile da sopportare», come ha spesso detto nel confessionale, ma lei è una donna forte e determinata e non mollerà il reality show.

Andiamo a scoprire il messaggio che ha mandato al figlio nel giorno del suo compleanno.

Beatrice Luzzi, il messaggio per il figlio Valentino

Tra lacrime di emozione, Beatrice Luzzi ha augurato al figlio Valentino un felice compleanno, promettendo di preparare una torta al cioccolato in suo onore per sentirlo più vicino nonostante la sua assenza.

Beatrice Luzzi sta vivendo un momento molto particolare all'interno della casa del Grande Fratello: dai primi momenti intimi con Giuseppe Garibaldi alle liti quotidiane con gli altri coinquilini. L'attrice sta riuscendo, tuttavia, a conquistare sempre di più il pubblico da casa con i suoi commenti sempre precisi e i suoi comportamenti coerenti.

