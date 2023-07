Grande Fratello, Alfonso Signorini e il rebus opinionisti: chi va e chi resta

di Redazione web

La nuova edizione del Grande Fratello sarà molto emozionante e ricca di soprese, a partire dai concorrenti che non saranno più solo personaggi famosi, ma anche persone comuni, come accadeva nelle prime edizioni. Il conduttore Alfonso Signorini, 59 anni, è stato riconfermato sin da subito, ma le opinioniste, Sonia Bruganelli, 49 anni, e Orietta Berti, 80 anni, hanno già annunciato che non faranno parte del cast.

Sul web circolano le voci sui possibili nomi che potranno sostituire le due opinioniste. Tra questi, il nome di Paola Barale si fa sempre più insistente e, dopo la sua ultima dichiarazione, sembra quasi certa la sua presenza.

Accanto a lei potrebbe esserci un noto conduttore radiofonico, mentre i conduttori del GfVip Party, Pierpaolo Pretelli, 32 anni, e Soleil Sorge, 29 anni, potrebbero non essere confermati.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste voci.

GfVip8, i nuovi opinionisti

Le voci sulla partecipazione di Paola Barale al Grande Fratello Vip, nelle vesti di opinionista si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo una sua dichiarazione, in cui ha dichiarato: «Ballando con le stelle mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili.

Sembrerebbe, quindi, che la showgirl potrebbe presto sedersi sulla poltrona rossa, appartenuta per un'intera stagione a Sonia Bruganelli, mentre l'altra postazione potrebbe essere occupata da Giuseppe Cruciani, il conduttore del programma radiofonico “La Zanzara“.

Al momento non vi sono certezze, ma i rumor su questa nuova coppia si fanno sempre più insistenti.

Per quanto riguarda, invece, il GfVip Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, i due potrebbero non essere confermati, ma non ci sono ancora voci sulle loro possibili sostituzioni. Giulia Salemi, invece, confermata nel suo ruolo di esperta della rete.

Non ci resta che aspettare perché la nuova edizione partirà a settembre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 10:18

