GF, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini: «Lei è pazzesca, mi sto rendendo conto che…»

di Cristina Siciliano

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sono sempre più complici. Tra i due gieffini è in corso un riavvicinamento e in questi giorni hanno avuto modo di confrontarsi sul loro passato. Massimiliano Varrese e Monia non si vedevano da 14 anni, dopo che hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore. E proprio nelle ultime ore, l'attore ha confessato a Greta Rossetti di sentirsi protetto quando è vicino alla sua ex compagna.

Le parole di Massimiliano Varrese

«Quando Monia è entrata non mi sono mai posto la cosa di qualcosa che andasse oltre - ha spiegato Massimiliano Varrese a Greta Rossetti -. Lei mi dà quel senso di accudimento, di protezione che non ho mai trovato in un'altra persona. Lei mi tiene anche molto con i piedi per terra perché io sono concreto, ma sono anche un artista e mi dà sicurezza, questa cosa non l'avevo mai provata con nessun'altra persona e ti devo dire che la sua presenza qui dentro mi dà serenità.

«Provo imbarazzo...»

«Non pensavo di provare imbarazzo così, da una parte è carino, è bello, dall'altra è spaventoso - ha spiegato Massimiliano Varrese a Monia -. Se mi metto a pensare a livello relazionale non è che per forza deve prendere una forma. Tra me e te non c'è niente di relazionale non è che per forza deve prendere una forma. Stiamo usando anche una grande maturità nell'affrontare le cose. Adesso stai qui dentro da un mese no? Io volevo conoscerti anche attraverso gli altri. È la prima volta che c’è Massimiliano vero fino in fondo qui dentro, sono sempre stato io, però ci sei te che mi rassereni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 15:59

