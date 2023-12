Grande Fratello, Greta Rossetti torna a parlare di Mirko: «Ecco perché ha accelerato con me»

di Cristina Siciliano

Greta Rossetti e Monia La Ferrera hanno stretto un rapporto di stima e di amicizia nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini. E da quando Mirko Brunetti ha abbandonato la casa, il percorso di Greta all'interno del Grande Fratello ha subito una svolta (in positivo) perché lei ha deciso di dedicare del tempo esclusivamente a sé. Tuttavia, nelle ultime ore, l'ex tentatrice insieme a Monia La Ferrera ha fatto un resoconto su come si sente dopo la rottura con Mirko Brunetto ed ha esposto una sua consapevolezza.

Le parole di Greta Rossetti

«Io sono una a cui non piace stare single, da sola e divertirsi - ha spiegato Greta Rossetti a Monia -. Però sentivo che avevo bisogno di ritrovare la mia serenità. A me piace da sempre condividere tutto con una persona e per quanto riguarda lui oggi mi sono fatta l'idea che ha visto in me una persona dolce, che lo comprendeva, la stessa cosa che ho visto io in lui. Perché ha accellerato con me? Perché voleva evitare di pensare alla sua vecchia relazione. Non so come dirti ma credo che lui abbia pensato: "se sto con una persona h24, viaggio con la testa almeno non penso che sto soffrendo perché la mia relazione è finita"».

