Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro sempre più distanti: le confessioni a Marco Maddaloni

di Cristina Siciliano

Dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha legato particolarmente con Vittorio Menozzi. Di conseguenza i due hanno trascorso la maggior parte del tempo insieme. Tuttavia, negli ultimi giorni però qualcosa è cambiato. Improvvisamente, dopo Natale, Vittorio si è allontanato dal gieffino senza un apparente motivo. Entrambi però, nelle ultime ore, si sono confidati con Marco Maddaloni ed hanno parlato dei loro dubbi. Il primo è stato Federico che ha palesemente messo in evidenza il suo crollo dopo l'allontanamento di Vittorio Menozzi.

Le parole di consolazione di Marco Maddaloni

«Tu non devi andare in crisi come sto vedendo - ha spiegato Marco Maddaloni a Federico -. Magari adesso passa un po’ meno tempo con te, ma non c’è nulla di strano. Lui magari ti ha dato cento subito e poi è andato un po’ a scalare. Mica però per questo non ti vuole bene o non ci tiene. Lui è fatto così, ha delle giornate che non lo vedi e non lo senti, è affranto e immerso nei suoi pensieri. Poi delle volte baam è spumeggiante.

Marco Maddaloni ha aggiunto: «Tu devi essere Federico, che gestisce le sue giornate in autonomia. Prendi questa esperienza come dve essere presa. Puoi essere eliminato anche domani, ma è un gioco. Di sicuro non pensare che Vitto non ti voglia più intorno».

Il pensiero di Vittorio Menozzi

«Sì sono un po’ pensieroso in questi giorni, anche io ho i miei momenti - ha spiegato Vittorio Menozzi a Marco Maddaloni -. Io magari domani mi sveglio e sono un’altra persona. So che certe situazioni potrei anche evitarle. Ci sono tanti lati di me che voglio iniziare a buttare fuori e proporre. Vorrei mostrare tutto. Sai quando non è facile buttare fuori. Il mio adesso è un momento autocritico».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA